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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Fútbol

Figura de la selección de Brasil cambia de club tras su participación en la Copa del Mundo: será compañero de Lionel Messi

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Henrique Casimiro de la selección de Brasil-Foto: EFE
Carlos Henrique Casimiro de la selección de Brasil-Foto: EFE
El exjugador del Manchester United firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027 con opción de renovación hasta junio de 2029.

El mercado de pases de la MLS vuelve a mover el fútbol internacional. Este miércoles, el Inter de Miami oficializó la contratación del mediocampista internacional brasileño Carlos Henrique Casemiro, quien se suma al megaproyecto de las garzas tras culminar su vinculación con el Manchester United.

A través de un comunicado oficial, la franquicia confirmó que Casemiro ha firmado un contrato que lo vincula al club hasta el cierre de la temporada 2027 con posibilidad de renovar hasta 2029.


"Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el Club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí", afirmó Casemiro.

“Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí”, agregó el mediocampista.

David Beckham, copropietario de la institución, no ocultó su entusiasmo ante la incorporación del jugador brasileño.

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“Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.

El jugador vestirá la dorsal número 5 y estará a disposición del cuerpo técnico una vez completados los trámites para el visado de trabajo P-1 en Estados Unidos.

Con una carrera marcada por el éxito tanto en el fútbol de clubes como con su selección nacional, Casemiro aportará a Inter Miami jerarquía, liderazgo y una experiencia invaluable mientras el club continúa construyendo un plantel para competir al más alto nivel.

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Además, será compañero de Lionel Messi en el equipo norteamericano.

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