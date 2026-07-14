SpaceX prepara el vuelo número 13 de prueba de Starship, el cohete más grande y potente construido hasta la fecha

SpaceX se pone en marcha con los preparativos para el decimotercer vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande y potente construido. Todo esto en una misión que puede marcar un punto de inflexión para el programa espacial de la empresa.

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De acuerdo con la la información oficial publicada por SpaceX, el lanzamiento está programado para este jueves 16 de julio y lo hará desde la base de Starbase, en Texas, con una ventana de despegue que empezará a las 5:45 p. m. (hora local), siempre y cuando las condiciones meteorológicas y técnicas den paso.

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Según Ars Technica, la principal novedad de la misión será el transporte de 20 satélites Starlink V3 los cuales son completamente funcionales y son los primeros de su tipo que estarán a bordo de Starship.

No obstante, estos dispositivos van a formar parte de la constelación comercial de internet satelital y se usarán para comprobar el funcionamiento del sistema de despliegue de carga y validar la comunicación con enlaces láser junto a otros satélites Starlink que ya están en estos momentos en órbita.

La misión durará aproximadamente una hora y volverá de nuevo al perfil suborbital utilizado anteriormente en otras pruebas. Luego de despegar desde Texas, Starship se trasladará por una trayectoria que va alrededor del planeta, esto antes de amerizar de forma controlada en el océano Índico, al noroeste de Australia. Los satélites también volverán a la atmósfera y se desintegrarán, ya que su función será únicamente experimental.

Uno de los objetivos más importantes va ser demostrar el reencendido de uno de los motores Raptor en el espacio, una maniobra que no ha podido completarse en el vuelo de prueba que se hizo en el mes de mayo.

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Según explicó SpaceX en una actualización técnica, ese ensayo no quedó concluso por el apagado de manera prematura de uno de los motores en el momento de ascender. La compañía aseguró que hizo cambios en el hardware y en los procedimientos operativos para mejorar la fiabilidad del sistema.

Medios especializados como SpaceNews mencionan que superar con éxito esta prueba acercaría a SpaceX a su primer vuelo orbital de Starship, el cual sería un paso crucial a puertas de empezar misiones comerciales y de exploración espacial.

Entre estas se encuentran el despliegue masivo de satélites Starlink de tercera generación, operaciones para reabastecer combustible en órbita y las futuras misiones del programa Artemis de la NASA con destino a la Luna.

Además, de los aspectos que concentrará la atención de los ingenieros va a ser el comportamiento del escudo térmico de Starship.

Para esta misión en concreto, SpaceX instaló nuevas losetas cerámicas y sensores que podrán recopilar información sobre su resistencia durante el ascenso y el reingreso atmosférico. El objetivo es avanzar hacia un sistema que se podrá usar de forma completa de nuevo, una de las más impactantes apuestas de la compañía de Elon Musk para bajar los costos de los lanzamientos espaciales.

También seis de los satélites Starlink tendrán cámaras con capacidad de ver imágenes del exterior de la nave en el transcurso del vuelo. Esas grabaciones dejarán analizar el estado del escudo térmico en tiempo real y examinar si las mejoras introducidas funcionan como la empresa lo requiere.

Si la misión se realiza según lo previsto, SpaceX va a quedar a un paso mucho más cercano de convertir a Starship en un vehículo completamente efectivo para transportar grandes cargas al espacio, ampliar su red de internet satelital y respaldar próximas misiones tripuladas con destino a la Luna y Marte.