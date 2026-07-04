"El régimen solo se dedica a controlar, no a salvar vidas": Rodrigo Diamanti cuestiona declaraciones de Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Mundo Sin Mordaza, cuestiono las recientes declaraciones del Delcy Rodríguez donde afirma que tuvo buena respuesta ante los terremotos de Venezuela.

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El régimen lo único que se ha encargado es a “controlar la narrativa, a controlar el acceso a la ayuda humanitaria, a controlar quien tiene acceso o no a La Guaira”, dijo Diamanti.

“El régimen solo se ha dedicado en controlar en vez de salvar vidas (…) Esto ayuda a demostrar la naturaleza del régimen, que no le importa su pueblo, que odia a los venezolanos, que odia profundamente a todo aquel que se oponga a su capacidad para estar en el poder”, resaltó.

Asimismo, aseguró que “la muerte para ellos es un instrumento político y de acceso al poder, y lo siguen haciendo al igual que cualquier ilícito”.

“Nuestra exigencia a los Estados Unidos es que no confíen en quienes crearon la peor emergencia humanitaria que conoció Venezuela ya en el pasado, y la peor emergencia migratoria”, reiteró el experto.

Y sentenció que “los venezolanos que fueron salvados, fue gracias los venezolanos y gracias a los países que enviaron ayuda, gracias a Dios logro llegar un equipo importante de rescatistas”, concluyó.