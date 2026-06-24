NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
OMS

La OMS le pone fecha de finalización al brote de hantavirus tras contagio masivo en un crucero

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Hantavirus en un crucero - Foto: EFE
Hantavirus en un crucero - Foto: EFE
La OMS aseguró que seguirán trabajando con las muestras recogidas en medio de la emergencia que se presentó en un crucero.

El mortal brote de hantavirus en un crucero, que desató alarma internacional, debería declararse oficialmente terminado el 2 de julio, según anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aunque el episodio se acerca a su fin para las personas que aún están en cuarentena, para los científicos y expertos el trabajo apenas está comenzando.

Trabajarán con las muestras del virus para ver si se pueden desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas para futuros brotes.

o

Hubo 12 casos confirmados y uno probable relacionados con el crucero "MV Hondius", incluido tres fallecimientos, en un brote que desencadenó una alerta sanitaria internacional.

El barco, con bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, rumbo a islas remotas del Atlántico Sur, entre ellas Tristán da Cunha, antes de dirigirse al norte hacia Tenerife, en las Islas Canarias españolas, donde se evacuó a los pasajeros que permanecían a bordo.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que, en total, se identificaron y se hizo seguimiento de más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios.

o

"Todos excepto 54 contactos han completado su período de cuarentena, y está previsto que los contactos restantes completen su período de cuarentena para el 2 de julio", dijo en una rueda de prensa en la sede de la OMS en Ginebra.

"Si no se notifican más casos para entonces, la OMS considerará que el brote ha terminado", explicó.

Temas relacionados:

OMS

hantavirus

Crucero

Epidemia

Enfermedad

Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Salud

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump se sometió a examen médico antes de cumplir 80 años: esto se sabe

Actividad física - Foto Canva de referencia
Enfermedades

Novedosa iniciativa diseñada para personas con enfermedades crónicas busca prevenir el avance de su condición y mejorar su calidad de vida

Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Aconsejan a Donald Trump bajar de peso y hacer más ejercicio para seguir gozando de "excelente salud"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Brasil | Foto: EFE
Mundial 2026

Por primera vez en 20 años, Brasil pierde a un jugador por lesión antes de debutar en una edición de un Mundial

Se suspendió el partido Francia e Irak / FOTO: EFE
Mundial 2026

Se suspendió el partido entre Francia e Irak en el Mundial por alerta de tormenta severa

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

Dinorah Figuera

Se conoce la foto del encuentro entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela: fue "invitada" por EE. UU.

Elecciones Colombia - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Avanza en Colombia crucial jornada electoral para elegir al nuevo presidente del país

Presentación de Danny Ocean en el Mundial 2026 - Fotos: X
Mundial

Vestido de vinotinto con una chaqueta al 'estílo Michael Jackson': reviva la presentación de Danny Ocean en la inauguración del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre