LVBP: Detienen juego en Maracaibo entre Leones y Águilas por intensa lluvia

Este martes 13 de octubre, los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia se miden en su primer juego de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Dicho trámite se lleva a cabo en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", ubicado en Maracaibo, Venezuela.

Este duelo tuvo que ser frenado a la altura de la sexta entrada por la intensa lluvia registrada en la región.

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En ese momento, el cuadro local (Águilas) mantenía una ventaja parcial de 3 carreras a 0.

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), un juego se considera "legal u oficial" cuando se han completado 5 entradas (o 4.5 entradas si el equipo local lleva la ventaja en el marcador).

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

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La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.