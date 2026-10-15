La administración de Moscú formalizó este miércoles una dura acusación contra el Ejecutivo ucraniano, al señalar la supuesta violación sistemática del alto el fuego en el sector energético que había anunciado previamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de las declaraciones del portavoz presidencial Dmitri Peskov, el Kremlin enfatizó que las instalaciones estratégicas rusas sufrieron agresiones continuas con vehículos aéreos no tripulados, con el desvío de un entendimiento formal que el gobierno de Vladimir Putin jamás llegó a ratificar.

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Las denuncias oficiales apuntan directamente a una ofensiva nocturna perpetrada contra una refinería situada en la región de Riazán, donde las defensas antiaéreas e interceptores destruyeron decenas de aparatos y misiles de largo alcance, con la generación de incendios localizados.

“Los ataques contra nuestras refinerías e infraestructuras energéticas continuaron estos días; por eso, aquí no hay ninguna novedad y los ucranianos continuaron lanzando ataques contra esas instalaciones”, aseveró Dmitri Peskov durante su conferencia de prensa telemática cotidiana.

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa detalló el derribo de armamento sofisticado en las inmediaciones del complejo industrial, mientras que las autoridades de Kiev reportaron graves afectaciones por el impacto simultáneo de proyectiles enemigos contra centrales termoeléctricas en territorio ucraniano.

La persistencia de los ataques mutuos contra refinerías e infraestructura crítica pone en entredicho la viabilidad de los entendimientos diplomáticos gestionados por Washington.

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La ausencia de mecanismos efectivos de supervisión bilateral augura una prolongación de las hostilidades en el sector energético, con lo que se obstaculizan las aspiraciones de pacificación en Europa Oriental.