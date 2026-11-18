La nueva mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos se alista para incrementar la supervisión de las decisiones del presidente Donald Trump en América Latina, con especial atención a Venezuela, los acuerdos petroleros y las operaciones militares en el Caribe. El cambio de control de las dos cámaras, que se hará efectivo en enero, abrirá un nuevo escenario de fiscalización para la Casa Blanca.

Analistas consultados por la agencia AFP ven que los legisladores demócratas buscarán conocer los detalles de los acuerdos suscritos con Venezuela y examinar las condiciones en las que Washington administra los recursos derivados de la actividad petrolera del país.

Mariano de Alba, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, indicó que los demócratas van a querer conocer “todos los detalles” de los acuerdos firmados con Venezuela. La revisión podría abarcar tanto los compromisos energéticos como las condiciones políticas vinculadas a la relación entre ambos.

La política antidrogas y el despliegue militar de los Estados Unidos también pueden llegar a quedar bajo escrutinio. Legisladores demócratas ya habían solicitado investigaciones acerca de los ataques en contra de embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Según el recuento citado por AFP, esas operaciones dejaron cerca de 235 muertos.

La administración Trump aún no presenta pruebas concluyentes de que todas las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el narcotráfico, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que los bombardeos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. La nueva mayoría va a tener herramientas para pedir información y exigir explicaciones de la legalidad y los criterios empleados en esas acciones.

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En la misma línea, Michael Shifter, investigador del centro de estudios Inter-American Dialogue, aseguró que la afinidad personal de los mandatarios latinoamericanos con Trump no va a ser suficiente para garantizar relaciones productivas con Washington. “Los resultados de las elecciones de medio mandato deberían ser un llamado de atención para los líderes de la región que se han alineado con Trump, pero no con Estados Unidos”, aseguró.

Entre los asuntos que igualmente podrían generar debate se encuentra el Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Trump para coordinar a más de una docena de países contra los carteles del narcotráfico. La victoria demócrata no supone un cambio automático de la política exterior, que sigue bajo la autoridad del Ejecutivo, pero sí anticipa mayores controles legislativos de sus decisiones y sus consecuencias para Venezuela y el resto de la región.