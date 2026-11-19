Los seguidores de Don Omar ya saben cuánto deberán pagar para verlo en Colombia en 2027. El cantante confirmó los detalles de la preventa de su gira The Last King World Tour, que tendrá tres presentaciones en el país y una boletería con precios que van desde $149.000 hasta casi $15 millones de pesos colombianos, sin incluir el cargo por servicio.

“Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos”, dijo el artista al anunciar el mecanismo de registro para sus seguidores. Quienes completaron el prerregistro van a recibir un código de acceso para participar en la venta anticipada.

La primera presentación será en Bogotá, el jueves 4 de noviembre de 2027, en el escenario Vive Claro. La segunda tendrá lugar en Cali, el viernes 5 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El recorrido finalizará en Medellín, el domingo 7 de noviembre, en el estadio de Envigado.

Los precios varían según la ciudad, la localidad y la etapa de venta. En Bogotá, las entradas de gradería empiezan en $250.000, los palcos Diamante cuestan $12 millones en la primera etapa y $13 millones en la segunda.

En Cali, la alternativa más económica es la localidad Norte, con entradas desde $149.000. Los palcos Diamante tienen un precio de inicio en $12.990.000 y pueden llegar hasta los $13.990.000 en la siguiente fase.

Para Medellín, la gradería Norte empieza en $249.000, los palcos Diamante cuestan $13.990.000 en la primera etapa y $14.990.000 en la segunda.

Igualmente van a estar disponibles dos experiencias especiales: Kingdom VIP 1, por $2.180.000, y Kingdom VIP 2, por $1.179.000. Estos valores no poseen los cargos adicionales de boletería.

La primera etapa empezó este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, con acceso exclusivo para los clientes de Banco Falabella. Esta fase va a estar habilitada hasta el sábado 21 de noviembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar las localidades disponibles.

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Ese mismo sábado iniciará la preventa para clientes Claro, desde las 10:00 a. m. hasta las 2:59 p. m. Posteriormente, a las 3:00 p. m., se habilitará la preventa para quienes tengan el código del artista. La venta general empezará el 26 de noviembre a las 10:00 a. m.

La boletería se comercializará por medio de Ticketmaster Colombia. El prerregistro no garantiza la compra de entradas: los interesados tendrán que ingresar en la etapa correspondiente, usar el código cuando sea requerido y completar el pago antes de que se agoten las localidades.