"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

De acuerdo con Latam Pulse, programa mensual de análisis de opinión pública y datos socioeconómicos de América Latina, desarrollado por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, la desaprobación de la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, subió al 63,3 % en junio de 2026.

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El rechazo creció respecto al mes de mayo debido a las duras críticas hacia la inacción de Rodríguez tras los dos potentes terremotos que devastaron parte de la costa venezolana.

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La desaprobación también se da por el descontento de la población venezolana debido a la demorada respuesta de Estados Unidos en cuanto a la transición política en el país suramericano.

Entretanto, la foto del "acercamiento" entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, con el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa, ha despertado comentarios por lo que parece ser una "conversación amena".

Además, se da luego de que el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Barrett, también desatara la polémica al aparecer en una foto con Cabello. La imagen en cuestión muestra de frente, en actitud de cercanía, a Barrett y Cabello.

Sobre este asunto surge la siguiente pregunta: ¿Cómo entender la posición de la Casa Blanca sobre el régimen tras situaciones como la polémica foto entre Diosdado Cabello y John Barrett?

Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, y Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista, responden dicha interrogante en el programa La Tarde de NTN24.

"La inexistencia del Estado venezolano quedó desnuda (con el tema de los terremotos)... La foto (de Diosdado y los funcionarios de Washington) es una total contradicción", dijo Hernández.

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A su turno, Schamis sostuvo: "El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual; esa foto es desgraciada. Diosdado Cabello, al igual que Maduro y otros más, están imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; Barrett no puede decir nada al respecto".

Si bien el 3 de enero, fuerzas élite de los Estados Unidos capturaron al dictador Maduro, los venezolanos siguen soportando una dictadura que lleva más de 27 años.

En esa línea, el plan de Estados Unidos para Venezuela, estructurado en tres fases fundamentales: estabilización, recuperación y transición, no ha terminado de cuajar.