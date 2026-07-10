Expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno de Gustavo Petro por decisión que se tomó sobre su hermano Santiago Uribe, condenado a 28 años de prisión

El expresidente Álvaro Uribe Vélez agradeció al Gobierno de Gustavo Petro por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una guarnición militar.

El mensaje fue publicado a través de su cuenta de X y señaló que la decisión fue adoptada por el presidente Gustavo Petro, luego de analizar las razones presentadas por la familia del expresidente. Asimismo, también informó que la decisión se dio a conocer a través del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez.

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“Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”, indicó.

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Del mismo modo, Álvaro Uribe aseguró que los abogados seguirán buscando pruebas para la defensa de Santiago Uribe.

“Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, afirmó.

Cabe aclarar que el hermano del expresidente, Santiago Uribe, se encuentra privado de la libertad tras ser condenado a 28 años de cárcel por haber participado en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por haber sido uno de los responsables del asesinato de Juan Camilo Barrientos, un campesino de Yarumal, Antioquia.

Aunque ambos hechos ocurrieron en los años 90, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión, la misma que había sido impuesta en el fallo emitido en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.