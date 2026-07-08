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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Venezuela sigue contando muertos por los devastadores terremotos: cifra aumentó a 3.811 este miércoles

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Estado de La Guaira, Venezuela - AFP
Estado de La Guaira, Venezuela - AFP
El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó la cifra durante una rueda de prensa.

Tras dos semanas de los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela, la cifra de muertos en el país latinoamericano sigue aumentando con el pasar de los días.

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De acuerdo con el último balance de las autoridades venezolanas, este miércoles 8 de julio el número de víctimas mortales pasó de 3.535 a 3.811.

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“Presentamos al país el balance de este miércoles 8 de julio: 3.811 fallecidos y 16.740 heridos. Destacamos el rescate de 6.462 personas y la atención a 86.794 familias”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una rueda de prensa.

Rodríguez añadió que se han registrado 1.102 réplicas desde los eventos sísmicos del 24 de junio.

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Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país, dejado cientos de edificios colapsados y miles desaparecidos.

En su reporte, Rodríguez aseguró que hasta la fecha se han logrado rescatar a 6.462 personas y prestar atención a 86.794 familias.

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