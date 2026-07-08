"Configura el inicio de un golpe de Estado": vicepresidente electo José Manuel Restrepo ante insistencia de Petro de no reconocer la elección de Abelardo De La Espriella

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, acusó al mandatario saliente Gustavo Petro de intentar configurar un golpe de Estado al no reconocer la victoria electoral de Abelardo de la Espriella.

TE PUEDE INTERESAR

XXX

En entrevista con NTN24, José Manuel Restrepo, vicepresidente que asumirá funciones a partir del 7 de agosto, anunció la suspensión del proceso de transición gubernamental.

"Nunca en la historia de Colombia un jefe de Estado en ejercicio, como el señor Petro, había tomado la decisión de no reconocer la decisión del pueblo soberano de Colombia", afirmó Restrepo.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro reacciona a suspensión de proceso de empalme de Abelardo De La Espriella y lo acusa de "robarse las elecciones" o

“Que un presidente saliente cruce esa línea pone en entredicho la democracia y configura el inicio de un golpe de Estado. Seguramente no en cabeza de él, pero sí en continuidad del señor Cepeda, porque, entre otras cosas, Petro sale a decir que otro es el presidente electo y lo dice explícitamente en cabeza de Cepeda”, añadió.

A su vez, Restrepo aseguró que Petro “fue derrotado, su gobierno fue derrotado, su tesis fue derrotada por la mayoría de los colombianos”. “Como no encuentra salida distinta para construir una narrativa, ahora trata de acudir a argumentos espurios”, declaró sobre los señalamientos de Petro de presunta ayuda extranjera para incidir en las elecciones.

La crisis institucional se agravó cuando Petro cuestionó públicamente la legitimidad de los resultados electorales, sugiriendo ayuda extranjera en la elección y acusando a De la Espriella de "despedazar la Constitución" al solicitar supuestamente a las fuerzas militares que desacaten sus órdenes como comandante supremo hasta el 6 de agosto.

Respecto al proceso de empalme, el vicepresidente electo informó que llevan "ocho meses" preparándose con información pública y cuentan con el "75% del proceso" completado. Además, denunció la "incapacidad de este gobierno para gobernar" al no disponer de los informes obligatorios en el repositorio electrónico del Departamento Nacional de Planeación.

Restrepo anunció un "empalme anticorrupción" y confirmó reunión con la Contraloría General de la República. "Vamos a tener el respaldo de toda la institucionalidad, incluyendo la Contraloría", aseguró.

También, advirtió que los funcionarios salientes que no entreguen información estarían "incursos en procesos disciplinarios".