Cierre total en la Vía al Llano tras grave choque de dos vehículos de carga en el túnel Renacer
La movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales se encuentra completamente paralizada este lunes 27 de julio tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito al interior del túnel Renacer, el cual involucró a dos vehículos de carga pesada.
De acuerdo con los reportes preliminares de los organismos de socorro y la policía de tránsito, las personas que resultaron heridas en el siniestro fueron evacuadas de emergencia y trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada.
Ante la gravedad de la colisión entre los automotores de gran tonelaje, comisiones técnicas y equipos de emergencia hicieron presencia en el punto de la emergencia para evaluar si el impacto provocó un derrame de material peligroso o químicos que puedan comprometer la seguridad en la infraestructura vial.
Puntos de cierre y estado del corredor
La concesión y las autoridades viales informaron que, como medida preventiva y para facilitar las labores de remoción e inspección, se aplicaron cierres preventivos en los siguientes sectores:
K44+700 y K35+000
Peaje Naranjal.
K58+000 y K75+000
Peaje Pipiral.
Las autoridades confirmaron que no existe una hora estimada para la reapertura del paso vehicular, por lo que recomendaron a los viajeros y al transporte de carga abstenerse de transitar hacia este corredor mientras avanzan los protocolos de seguridad.