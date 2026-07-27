Cierre total en la Vía al Llano tras grave choque de dos vehículos de carga en el túnel Renacer

La movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales se encuentra completamente paralizada este lunes 27 de julio tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito al interior del túnel Renacer, el cual involucró a dos vehículos de carga pesada.

​De acuerdo con los reportes preliminares de los organismos de socorro y la policía de tránsito, las personas que resultaron heridas en el siniestro fueron evacuadas de emergencia y trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada.

VEA TAMBIÉN Accidente vial dejó al menos 15 personas muertas y 10 heridas en Canadá o

Ante la gravedad de la colisión entre los automotores de gran tonelaje, comisiones técnicas y equipos de emergencia hicieron presencia en el punto de la emergencia para evaluar si el impacto provocó un derrame de material peligroso o químicos que puedan comprometer la seguridad en la infraestructura vial.

Puntos de cierre y estado del corredor

La concesión y las autoridades viales informaron que, como medida preventiva y para facilitar las labores de remoción e inspección, se aplicaron cierres preventivos en los siguientes sectores:

​K44+700 y K35+000

​Peaje Naranjal.

​K58+000 y K75+000

​Peaje Pipiral.

VEA TAMBIÉN Grave accidente en Colombia: imágenes muestran a una tractomula que cayó a un abismo en la vía Pasto-Mojarras o

Las autoridades confirmaron que no existe una hora estimada para la reapertura del paso vehicular, por lo que recomendaron a los viajeros y al transporte de carga abstenerse de transitar hacia este corredor mientras avanzan los protocolos de seguridad.