Excampeón con Francia arremetió contra Paraguay y aseguró que será "humillada" por el conjunto galo porque son incapaces de "jugar cualquier tipo de partido"

A tan solo días de que se dé inicio a los octavos de final del Mundial 2026, las apuestas están enfocadas a uno de los partidos ya confirmados. El enfrentamiento entre Paraguay y Francia pone las apuestas altas para todos, pero parece que no están muy a favor del conjunto sudamericano.

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Así lo dejó saber un excampeón del mundo con Francia quien no dio un peso por la 'albirroja' aseguró que será "humillada" por el conjunto galo dirigido por Didier Deschamps.

El exfutbolista Christophe Dugarry, campeón con Francia en el Mundial de 1998, dijo que Paraguay será humillada por el equipo encabezado por Kylian Mbappé porque son "incapaces" de ofrecer un juego "ofensivo".

Durante su participación en el programa "Rothen s'enflamme" del medio RMC Sport el exmundialista dijo: "Paraguay va a ser vapuleado, humillado, te lo digo, Ahí lo tienes, entrarán, querrán defender; porque son incapaces, incapaces, repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido".

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"Ofensivamente es catastrófico, así que solo defenderán, harán algunas jugadas; pero no es suficiente", agregó.

Dugarry no se cortó ahí y señaló que actualmente no hay un equipo que pueda vencer a Francia. "¿Qué equipo puede ofrecerte algo más? No veo cómo el equipo puede ser atrapado", afirmó en la entrevista.

Sin embargo, reconsideró sus palabras y explicó que tal vez el único equipo que puede competirle a Francia es España o Argentina, pero que ahora mismo la impresión que tiene es que "hoy ningún equipo muestra una verdadera agresividad".

Además, aclaró que no cree que sean "imposibles de vencer", pero que si es notorio que por su fuerza colectiva "somos el equipo a batir".

A las críticas que hizo el excampeón con Francia se sumó el periodista Daniel Riolo de RMC quien insinuó que Paraguay estaba en los octavos de final por haberle "robado" a Alemania en los dieciseisavos.

"Es un robo del Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado del Paraguay? ¿El hecho de defender?", aseveró el periodista.