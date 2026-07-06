Abelardo De La Espriella anuncia a general en retiro como ministro de Defensa de su gobierno en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este lunes a quien asumirá como ministro de Defensa durante su gobierno que arrancará el próximo 7 de agosto.

A través de un comunicado, De La Espriella anunció que el general en retiro, Jorge Eduardo Mora López, será el encargado de liderar la cartera de Defensa en medio de una situación de seguridad compleja en Colombia.

“El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como Ministro de Defensa Nacional del Gobierno de la Patria Milagro”, indicó el mandatario electo.

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“Con 36 años de servicio a Colombia, Mora López es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas, y llega al Ministerio con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los problemas que enfrentan los colombianos en materia de seguridad”, agregó.

En ese sentido, señaló que los retos del nuevo jefe de la cartera de Defensa son “recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública deteriorada por años de falta de liderazgo político; recuperar las capacidades técnicas y tecnológicas que hoy están obsoletas; imprimir transparencia en todos los procesos administrativos y logísticos; y devolverle autosostenibilidad al sector a través de las 18 empresas del grupo social y empresarial de Defensa”.

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"El reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública, y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos", afirmó Mora López.

Mora López es oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, y, además, de haber servido como general, es profesional en Ciencias Militares. Tiene amplia experiencia y conocimientos en inteligencia, conflictividad territorial e inteligencia.