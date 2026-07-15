Así les fue a los venezolanos en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas 2026

El pasado martes 14 de julio se llevó a cabo el Juego de las Estrellas de la MLB 2026. La Liga Americana dominó a la Liga Nacional con un marcador de 4-0 en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol en Filadelfia.

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Cody Bellinger impulsó dos carreras en una primera entrada de tres carreras y fue nombrado Jugador Más Valioso del partido.

En cuanto a los jugadores venezolanos, el primero en ver acción fue el zurdo Eduardo Rodríguez, representante de los Diamondbacks de Arizona.

Subió a la lomita en el segundo capítulo para defender los colores de la Liga Nacional y lució al retirar el episodio, efectuando ocho envíos hacia el 'plato'.

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Por su parte, Jesús Luzardo (Philadelphia Phillies) mantuvo la misma sintonía dominante que su paisano y despachó la entrada sin permitir libertades.

Willson Contreras entró al juego en la baja del cuarto inning. Ingresó como reemplazo del inicialista de los Yankees, Ben Rice. En el sexto episodio, conectó un imparable hacia el jardín derecho.

Su hermano William Contreras entró a cubrir la receptoría en la parte baja del sexto capítulo, sustituyendo a Drake Baldwin.

Luis Arráez, a su vez, completó el quinteto de venezolanos sobre el terreno de juego. Ingresó en la parte alta de la sexta entrada.

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El Juego de Estrellas de la MLB es un partido de exhibición anual que enfrenta a los mejores peloteros de la Liga Americana contra los de la Liga Nacional.

Conocido como el 'Clásico de Media Temporada', se desarrolla a mediados de julio para marcar la mitad de la temporada regular.

¿Quiénes participan y cómo se eligen?

Los jugadores que forman parte de las plantillas son seleccionados mediante una combinación de votación de los fanáticos, votación de los propios jugadores y selecciones de las oficinas de las Grandes Ligas.

Por su parte, los abridores de cada posición son elegidos directamente por los aficionados, mientras que los lanzadores y reservas son seleccionados por los mánagers y la liga.

El primer Juego de Estrellas se celebró en 1933 como parte de la Feria Mundial de Chicago y, desde entonces, solo se ha cancelado en un par de ocasiones.