Cifra de damnificados por el terremoto en Colombia sube a 185.000 tras actualización de la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó un nuevo informe consolidado sobre el impacto del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes con epicentro en San José de Palmar, en Chocó.

Con corte a la mañana de este domingo 16 de agosto de 2026, la cifra de personas afectadas ascendió a 185.016.

De acuerdo con la entidad, el incremento considerable en el registro de damnificados responde principalmente a la integración de los datos suministrados por la Alcaldía de Pereira, una de las zonas urbanas más golpeadas por la emergencia.

El reporte oficial señala las siguientes cifras de afectación en la población:

Fallecidos: 289 personas.

Heridos: 4.187 personas.

Desaparecidos: 143 personas.

Rescatadas: 354 personas.

Respecto a la ligera disminución en el conteo de fallecidos en comparación con jornadas anteriores, la UNGRD aclaró que se realiza un cortejo riguroso entre los reportes verbales iniciales y los datos oficiales presentados por la Fiscalía General de la Nación. Medicina Legal y los organismos de socorro para depurar y evitar duplicar los registros.

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La catástrofe abarca un alcance territorial de 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, registrando un alto nivel de destrucción en la infraestructura física y de servicio.

Viviendas: 127.557 casas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados.

Red asistencial y educativa: 285 centros de salud, 2.838 establecimientos educativos y 3.782 centros comunitarios con daños estructurales.

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Movilidad y servicios públicos: 407 vías afectadas, 92 acueductos dañados, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 terminales aéreas con afectaciones.



Asimismo, las brigadas de socorro reportan el rescate de 510 animales y un total de 822 animales afectados por el evento telúrico.

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​La UNGRD mantendrá desplegados los Puestos de Mando Unificado (PMU) en las zonas del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío para coordinar las labores de rescate, atención humanitaria y consolidación de censos.