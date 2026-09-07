Tras 27 años de dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez dice que hoy la "culpan por querer el bien del país"

Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo que hoy sus "críticos la culpan" de querer "mejorar la calidad de vida" de los venezolanos.

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"Me acusan por querer el bien del país, me acusan por querer mejores salarios para los trabajadores, me acusan por querer hospitales dignos para nuestro pueblo, me acusan por querer escuelas públicas dignas para nuestros niños, mejor alimentación", mencionó Rodríguez.

La que fuera vicepresidente del dictador Nicolás Maduro pronunció dichas declaraciones durante un encuentro con trabajadores del sector petrolero.

Asimismo, sostuvo: Venezuela es el país con las primeras reservas petroleras del planeta, pero es el número 20 en posición de país exportador. ¿De qué sirven esas riquezas si no las desarrollamos? Queremos ser el país con las mayores reservas, sí, pero también queremos ser una potencia productora y que esa producción se traduzca en la felicidad del pueblo venezolano, de los trabajadores de la industria".

Al tiempo, acotó: "Vamos a ser una potencia en gas y petroquímica; son mis sueños, son los sueños y esos sueños los vamos a ver y lo van a ver nuestros hijos".

Además, añadió: Dejemos atrás las mezquindades. Me acusan por querer el bien del país, desear mejoras salariales para los trabajadores, por anhelar escuelas públicas para nuestros niños, mejor alimentación. Lo vamos a superar nosotros juntos y lo dejaremos atrás".

Delcy Rodríguez, recordemos, comenzó a ocupar cargos de alto rango en el gobierno de Hugo Chávez a partir del año 2006, cuando fue designada ministra del Despacho de la Presidencia.

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Por otra parte, el histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".