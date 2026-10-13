Cilindro de gas con mensaje de las disidencias de las FARC a las afueras del estadio Pascual Guerrero genera alerta en Cali

Un cilindro de gas con un mensaje de las disidencias de las FARC fue dejado a las afueras del estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali, lo que generó zozobra entre los vecinos del sector y los habitantes de la capital del Valle del Cauca.

En las imágenes que se han conocido, se observa un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y un cartel atribuido a la estructura criminal “Jaime Martínez” en el costado oriental del escenario deportivo más importante de la ciudad.

Las autoridades acudieron al lugar en la calle 5B con carrera 34 del barrio San Fernando para evaluar la situación.

El alcalde Alejandro Eder se pronunció sobre el cilindro abandonado y dio un parte de tranquilidad a la población.

“Caleños, quiero dar un parte de tranquilidad frente a los elementos que fueron abandonados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero”, dijo el mandatario.

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“Desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública hizo presencia en el lugar y activó los protocolos, descartando cualquier tipo de amenaza para los habitantes del sector”, indicó.

Eder hizo una invitación “a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita identificar a los responsables de este hecho, así como cualquier movimiento sospechoso que observen en la ciudad”.