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Terremoto en Venezuela

Ciudadano venezolano exiliado en España arremete contra el régimen por respuesta ante la tragedia: "No fueron dos terremotos, fueron tres y el primero lleva 27 años"

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, Ángelo Bello dijo que el sentimiento como connacional por la respuesta del régimen ante la tragedia es de “abandono, rabia, con un poco de odio”.

Ángelo Bello, ciudadano venezolano exiliado en España, arremetió contra el régimen chavista por su respuesta ante la tragedia en el país desatada por dos potentes terremotos que dejan casi dos mil muertos y decenas de miles de heridos y desaparecidos.

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Bello se viralizó mediante las redes sociales en donde denunció mediante un video que su país no fue víctima de dos terremotos, sino de fueron tres y que el primero “lleva 27 años”, en referencia a las casi tres décadas de dictadura chavista.

En entrevista con NTN24, el ciudadano venezolano aseguró que el sentimiento que siente como connacional por la respuesta del régimen ante la tragedia es de “abandono, rabia, con un poco de odio”.

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“Son los sentimientos que afloran en nuestra piel (...) no es ineptitud, es maldad”, dijo en contra las acciones del régimen.

Añadió que ahora en el país hay testigos internacionales que están evidenciando lo que se viene denunciando en todos estos años de dictadura.

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“Se están dando cuenta que no era mentira, no era inteligencia artificial, ni nada de eso… es simplemente la realidad del pueblo venezolano… Acabaron, saquearon tanto al país, su infraestructura, su recursos, que ahora lo que está quedando simplemente el cartón doblado”, dijo.

Los eventos sísmicos del 24 de junio en Venezuela dejaron un saldo (hasta el momento) de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según indicaron el martes las autoridades del régimen chavista.

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.

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