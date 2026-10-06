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Martes, 06 de octubre de 2026
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Rusia

"Ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en Rusia deben partir de inmediato": EE. UU. emite alerta de viaje y anuncia monitoreo de sospecha de peste neumónica

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Más temprano, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente y a compartir información.

Un mensaje de la cuenta oficial de TravelGov del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha generado preocupación entre los viajeros internacionales.

Según lo informado, la embajada de EE.UU. ha sido alertada sobre reportes de una sospecha de peste neumónica en la región de Irkutsk, Rusia, tras la muerte de una mujer.

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Esta situación ha resultado en el fallecimiento de al menos una persona y ha motivado el cierre de varios hospitales en la zona, así como la implementación de medidas de cuarentena.

La peste neumónica es una forma grave y altamente contagiosa de peste que afecta los pulmones y puede ser fatal si no se trata rápidamente.

Por esta razón, las autoridades estadounidenses han reforzado su advertencia contra los viajes a Rusia, país que ya se encontraba bajo un Aviso de Viaje de Nivel 4, con la recomendación de "No Viajar".

Un representante del Departamento de Estado aclaró que "el gobierno de EE.UU. tiene una capacidad limitada para asistir a ciudadanos estadounidenses en Rusia, especialmente fuera de Moscú". Esta declaración subraya la gravedad de la situación en regiones alejadas de la capital rusa, donde la asistencia consular podría ser más complicada de proporcionar.

Además del brote de peste neumónica, persisten las preocupaciones sobre la seguridad general en Rusia, con un riesgo elevado de detención indebida para los ciudadanos estadounidenses.

Por este motivo, aquellos que aún se encuentran en el país han sido instados a abandonarlo inmediatamente, mientras que quienes planeaban viajar hacia allí deben reconsiderar sus intenciones.

La comunidad internacional permanece a la espera de más información oficial, mientras que otros gobiernos podrían considerar emitir advertencias similares para sus ciudadanos.

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La recomendación del Departamento de Estado se mantiene firme: "Los ciudadanos estadounidenses deben evitar viajar a Rusia debido al riesgo de detención indebida y preocupaciones de seguridad".

Más temprano, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente y a compartir información.

"Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", afirmó Rubio en Reikiavik, y pidió a Moscú que sea "transparente" después de que las autoridades rusas negaran que aplican medidas contra la peste después de que se conociera la muerte de la empleada.

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Ante ello, las autoridades rusas negaron haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que podría haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

En rueda de prensa en Ginebra, la OMS afirmó este martes que verifica la defunción con las autoridades rusas.

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