NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Narcotráfico

Cocaína escondida bajo hielo y pescados: la estrategia fallida de narcotraficantes detenidos en el Pacífico colombiano

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Armada de Colombia
Foto: Armada de Colombia
Según los cálculos oficiales, el decomiso evitó el ingreso de 58 millones de dólares a las finanzas de los grupos narcotraficantes.

La Armada de Colombia ejecutó una operación antinarcóticos que resultó en la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico, al oeste del departamento del Chocó.

La acción militar, realizada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (JIATFS), representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operan en la región.

o

Durante el operativo, las autoridades interceptaron una embarcación artesanal tipo viento y marea que transportaba el cargamento ilícito.

Tres ciudadanos colombianos fueron capturados en el momento de la intervención, según informó la Armada Nacional a través de sus canales oficiales.

El impacto económico de esta incautación es considerable para las organizaciones criminales.

Según los cálculos oficiales, el decomiso evitó el ingreso de 58 millones de dólares a las finanzas de los grupos narcotraficantes. Además, impidió que aproximadamente 3,1 millones de dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales internacionales.

La operación evidencia la continuidad de la cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Lo que llamó la atención fue el método usado por los traficantes para ocultar la droga en la embaración.

o

En el video compartido con la Armada se ve a un agente intentando llegar a un doble fondo del bote que había sido cubierto con pescado y hielo, simulando la pesca y transporte de este alimento.

Los tres capturados quedarán a disposición de las autoridades judiciales competentes para enfrentar los cargos correspondientes por tráfico de estupefacientes, delito que en Colombia puede acarrear penas de hasta 30 años de prisión según la cantidad y las circunstancias del caso.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Drogas

Incautación

Armada

Armada de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
Agentes de ICE (AFP)
Venezuela

Venezolano herido por ICE en Texas enfrenta cargos penales en EE. UU. por supuestamente golpear a un agente con espejo de su vehículo

Vista en primer plano de un bombillo iluminado brillando en un entorno oscuro - Foto de referencia: Pexels
Apagones Venezuela

Reportan fuerte bajón eléctrico en diferentes estados de Venezuela: algunas regiones tienen más de 10 horas sin el servicio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

“Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam”: Donald Trump asegura que las protestas educativas en Francia responden a la presión de la inmigración masiva

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Agentes de ICE (AFP)
Venezuela

Venezolano herido por ICE en Texas enfrenta cargos penales en EE. UU. por supuestamente golpear a un agente con espejo de su vehículo

Vista en primer plano de un bombillo iluminado brillando en un entorno oscuro - Foto de referencia: Pexels
Apagones Venezuela

Reportan fuerte bajón eléctrico en diferentes estados de Venezuela: algunas regiones tienen más de 10 horas sin el servicio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

“Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam”: Donald Trump asegura que las protestas educativas en Francia responden a la presión de la inmigración masiva

El logotipo de Netflix cuelga en la pantalla de la empresa-Foto: EFE
Cine

Netflix lanza el primer avance oficial de ‘Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago’, una de las producciones más caras de su historia

Diáspora en EEUU no pudo celebrar el regreso de María Corina Machado a Venezuela - Fotos: EFE/AFP
Venezolanos en el exterior

La diáspora en EEUU no pudo celebrar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: esta es la razón

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Firme postura de Abelardo de la Espriella en disputa de San Andrés con Nicaragua: "Colombia no cede una milla náutica"

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio hizo un llamado a Europa a "despertar de su largo letargo": "Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023