Cocaína escondida bajo hielo y pescados: la estrategia fallida de narcotraficantes detenidos en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia ejecutó una operación antinarcóticos que resultó en la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico, al oeste del departamento del Chocó.

La acción militar, realizada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (JIATFS), representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operan en la región.

Durante el operativo, las autoridades interceptaron una embarcación artesanal tipo viento y marea que transportaba el cargamento ilícito.

Tres ciudadanos colombianos fueron capturados en el momento de la intervención, según informó la Armada Nacional a través de sus canales oficiales.

El impacto económico de esta incautación es considerable para las organizaciones criminales.

Según los cálculos oficiales, el decomiso evitó el ingreso de 58 millones de dólares a las finanzas de los grupos narcotraficantes. Además, impidió que aproximadamente 3,1 millones de dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales internacionales.

La operación evidencia la continuidad de la cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Lo que llamó la atención fue el método usado por los traficantes para ocultar la droga en la embaración.

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En el video compartido con la Armada se ve a un agente intentando llegar a un doble fondo del bote que había sido cubierto con pescado y hielo, simulando la pesca y transporte de este alimento.

Los tres capturados quedarán a disposición de las autoridades judiciales competentes para enfrentar los cargos correspondientes por tráfico de estupefacientes, delito que en Colombia puede acarrear penas de hasta 30 años de prisión según la cantidad y las circunstancias del caso.