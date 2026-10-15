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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Murió el actor colombiano Germán Quintero, recordado por sus interpretaciones en novelas como Chepe Fortuna, La Ley del Corazón y Rojo Carmesí

octubre 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Germán Quintero, actor colombiano - Foto: RCN
Germán Quintero, actor colombiano - Foto: RCN
Incluso, su última actuación en una serie de televisión habría sido Rojo Carmesí, novela de RCN Televisión filmada en el 2024.

El reconocido actor Germán Quintero, recordado por sus interpretaciones en decenas de novelas y películas, murió en las últimas horas, según confirmaron algunos de sus familiares.

El artista de 72 años se hizo célebre por sus actuaciones en producciones como Chepe Fortuna, La Ley del Corazón, Aquí no hay quien viva, entre otras.

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Incluso, su última actuación en una serie de televisión habría sido Rojo Carmesí, novela de RCN Televisión filmada en el 2024, en la que interpretó a Bernardo Ruíz.

"Germán Quintero, inmortal, único e intransferible. 1956-2026", escribió Alejandra Quintero, sobrina del actor, en redes sociales.

Quintero tiene una amplia trayectoria en cine y televisión de Colombia, incluso desde principios de los años 80.

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Además, el actor también se desempeñó como director de algunas producciones teatrales como "Hechos y personajes", "Equus" y "Ríase el show".

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