Comando Central de EE. UU. asegura que el paso seguro por el estrecho de Ormuz "se mantuvo intacto" luego de que el régimen iraní afirmara haberlo cerrado

El Comando Central de Estados Unidos aseguró este sábado que el paso seguro por el estrecho de Ormuz "se mantuvo intacto" luego de que el régimen iraní afirmara más temprano haberlo cerrado como consecuencias de las supuestas violaciones del acuerdo al cese al fuego.

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Pese a las afirmaciones del régimen iraní, que no confirmó en primera instancia el vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance —quien dijo en entrevista con Fox News que no había pruebas del bloqueo—, el Comando Central señaló que el tráfico por el estrecho, incluso, se incrementó.

"El tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio, mientras las fuerzas de Estados Unidos continuaban operando en la zona para apoyar la libertad de navegación", escribió el Comando Central en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

En total, según el Comando Central, transitaron este sábado 55 buques mercantes que transportaron "grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales".

En su mensaje, el Comando Central citó al Centro Conjunto de Información Marítima, que emitió esta semana un comunicado confirmando el paso seguro para todos los buques a lo largo de una ruta designada, libre de requisitos arbitrarios o impedimentos.

Asimismo, el cuerpo de las fuerzas militares de Estados Unidos presente en la región de operaciones compuesta por Medio Oriente, Asia Central y partes del Sur de Asia advirtió que iba a estar atento a cualquier novedad que ponga en riesgo el acuerdo con Irán.

"Las fuerzas de Estados Unidos permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan en pleno vigor y efecto", precisó el Comando Central.

El alto mando militar conjunto del régimen de Irán había afirmado a primera hora del sábado que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo como "primer paso" a lo que fue descrito como respuesta a incumplimientos de los compromisos y advirtió que se tomarán nuevas medidas si continúa la "agresión".

Dichos incumplimientos están relacionados con el cruce de ataques en el sur del Líbano entre el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hezbolá, que desde el viernes amenazó con romper el acuerdo alcanzado.

Las declaraciones del Comando Central que se dieron después de las afirmaciones del régimen iraní se produjeron a su vez tres días después de que el presidente Donald Trump confirmara que había firmado el memorando de entendimiento para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente.