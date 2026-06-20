"Significa más vida para el mundo": Petro se refiere al acuerdo alcanzado por EE. UU. y el régimen iraní con inusual apoyo a Trump a horas de la segunda vuelta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en la mañana de este sábado al acuerdo alcanzado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con el régimen de Irán para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente.

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Petro, cabe resaltar, mostró un apoyo que no es usual de su parte para con el mandatario de Estados Unidos, a cuyas políticas se ha opuesto en repetidas ocasiones y, pese a que sostuvieron un encuentro en febrero, hubo nuevos impases antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia.

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"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente alcanzó un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán. Como presidente de la República de Colombia, en este mes en el que el país ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, apoyo y respeto ese acuerdo, porque significa más vida para el mundo", escribió Petro en X.

Petro había arremetido a inicios de mes contra Trump, a quien señaló de traicionar un presunto acuerdo que tenía con él luego de que el republicano mostrara un claro apoyo al candidato de oposición, Abelardo de la Espriella, quien enfrenta en el balotaje a Iván Cepeda, del oficialismo.

Sin embargo, en su mensaje de este sábado, Petro aseguró que "es hora de que el presidente Donald Trump reciba el pleno apoyo de la humanidad" para poner fin a los ataques cruzados desatados desde del 28 de febrero con los que Estados Unidos e Israel pretendían frenar el programa nuclear iraní.

"Basado en mi lectura de la Biblia, las constituciones del mundo y el derecho internacional establecido por la humanidad, este acuerdo debe ser respetado por todas las naciones", indicó Petro.

El mandatario colombiano instó a Israel a dejar "de atacar a sus vecinos, quienes pueden ser sus hermanos y hermanas, no sus enemigos". "Nosotros nos mantenemos firmes con el Pacto por la Vida y la Paz de la humanidad fraterna", señaló.

Acuerdo de EE. UU. y el régimen de Irán bajo amenaza

El presidente Trump confirmó el miércoles que había firmado el memorando de entendimiento para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente con el régimen de Irán.

No obstante, el reciente cruce de ataques en el sur del Líbano entre el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hezbolá amenazan con romper el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y el régimen de Irán.

El alto mando militar conjunto del régimen de Irán afirmó el sábado que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo, pero el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró más tarde que, hasta ese momento, todavía no existían pruebas del bloqueo a la vía vital.