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Tren de Aragua

Comparece ante la justicia de Estados Unidos venezolano que hacía parte de los 10 fugitivos más buscados del FBI

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Alexander Canelón Aguirre, detenido en EEUU.
Alexander Canelón Aguirre, detenido en EEUU.
Canelón Aguirre, cabe recordar, fue incluido en la lista de los “10 Fugitivos Más Buscados” del FBI en marzo de 2026.

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometeo” y “El Ingeniero”, de 50 años y originario de Venezuela, compareció ante un tribunal de Nebraska tras una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, según informó el Departamento de Justicia.

Canelón Aguirre, cabe recordar, fue incluido en la lista de los “10 Fugitivos Más Buscados” del FBI en marzo de 2026 y su captura fue anunciada por el FBI a mediados del pasado mes de septiembre.

“Desde que el presidente Trump designó a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, el Departamento de Justicia ha acusado a casi 350 de sus miembros y asociados de crímenes violentos brutales”, declaró el fiscal general Todd Blanche.

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Aseveró que la captura y el arresto de Aníbal Alexander Canelón Aguirre representan otro éxito para el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan.

“Continuaremos desmantelando redes de financiamiento narcoterrorista, procesando a criminales violentos y velando por la seguridad de los vecindarios estadounidenses”, mencionó.

Aníbal Canelón Aguirre fue uno de los principales artífices de un sofisticado software malicioso utilizado para vaciar cajeros automáticos en todo Estados Unidos, tecnología que contribuyó a financiar las operaciones criminales de la violenta organización transnacional Tren de Aragua (TdA), según las autoridades norteamericanas.

“Aníbal Alexander Canelón Aguirre es el décimo miembro de la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados capturado por el FBI desde el inicio de la administración Trump, más de 2,5 veces el total capturado durante los cuatro años anteriores combinados, y el primer fugitivo cibernético de la historia”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

El director mencionó que “ahora Aguirre está de regreso en Estados Unidos para enfrentar la justicia, gracias al brillante trabajo de la División Cibernética y el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos del FBI.

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“El regreso de este fugitivo a Estados Unidos es el más reciente en el récord de éxito del FBI en la búsqueda de fugitivos en todo el mundo, con 107 traslados internacionales de custodia desde 43 países en los últimos 18 meses, un aumento de más del 90%, lo que demuestra que el FBI está utilizando una potencia sin precedentes para perseguir a criminales violentos sin importar dónde intenten esconderse”, afirmó.

Según informaciones que trascendieron en septiembre Canelón fue capturado en Venezuela y no es claro cómo se habría gestionado el traslado a Estados Unidos pues en el país sudamericano la extradición de locales está prohibida.

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