Del "exprópiese" de Chávez al posible "devuélvase" de Delcy: la historia de lo que el chavismo se robó

Durante años, el régimen chavista convirtió una palabra en símbolo de su poder: ¡Exprópiese! Así, entre aplausos, cadenas de televisión y discursos revolucionarios, empresas, industrias y propiedades privadas pasaron a manos del régimen. Pero ahora la historia da un giro que ni el propio Hugo Chávez habría anunciado en aquellas cadenas: Delcy Rodríguez abre la puerta a devolver activos a sus antiguos propietarios.