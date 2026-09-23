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Duro golpe a ‘Iván Mordisco’ en el Tolima: se reportan capturas y la recuperación de un menor

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Duro golpe a ‘Iván Mordisco’ en el Tolima - Foto presidente Abelardo de la Espriella
Duro golpe a ‘Iván Mordisco’ en el Tolima - Foto presidente Abelardo de la Espriella
Las autoridades atribuyen a este grupo siete ataques con drones contra la Fuerza Pública.

La Fuerza Pública adelantó en Chaparral, Tolima, la operación Horus, dirigida contra la estructura Gerónimo Galeano, señalada por las autoridades de pertenecer a la facción de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’.

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De acuerdo con la información divulgada este miércoles 23 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, en el operativo participaron unidades del Ejército Nacional y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El resultado dejó dos presuntos integrantes de la estructura capturados y permitió recuperar a un menor de edad.

Entre el material incautado aparecen 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas destinadas a ser utilizadas mediante estos dispositivos, según el reporte conocido tras la operación.

Asimismo, las autoridades atribuyen a la estructura Gerónimo Galeano siete ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, que habrían dejado tres soldados y un policía heridos. También se le señalan actividades relacionadas con extorsiones y reclutamiento de menores.

Cabe resaltar que el uso de drones como mecanismo de ataque se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades colombianas. Un informe de la Defensoría del Pueblo señaló que, entre enero y mayo de 2026, los ataques con estos dispositivos aumentaron 146 % y afectaron, entre otros objetivos, viviendas, instituciones educativas y estaciones de servicio.

En ese sentido, la operación ocurre en una zona donde las autoridades han desarrollado durante 2026 diferentes acciones contra la Comisión Gerónimo Galeano. En junio, el Ejército reportó la captura de tres presuntos integrantes de esta estructura en Chaparral y la recuperación de dos menores de edad durante un allanamiento.

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También se han registrado operaciones contra sus fuentes de financiación. En agosto, tropas de la Sexta Brigada intervinieron en Chaparral un complejo de minería ilegal que, según las autoridades, estaría relacionado con la financiación de esta comisión. El Ejército calculó una afectación superior a $3.700 millones, entre maquinaria y producción de oro que se habría evitado extraer.

Finalmente, la ofensiva contra esta estructura se mantiene mientras la Fuerza Pública busca ubicar a sus principales cabecillas. En agosto, el presidente De la Espriella había señalado como objetivos prioritarios a Andrés Calambás, alias ‘Yamaha’ o ‘Iván’, y Florentino Boyocué, alias ‘Leonel’ o ‘Amazonas’, por su presunta pertenencia al frente Gerónimo Galeano.

Según el reporte divulgado sobre la operación Horus, las acciones continúan en el sur del Tolima con el objetivo de localizar a los cabecillas de la estructura.

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