Juan Fernando Quintero siembra dudas sobre su futuro en la selección Colombia con un inesperado mensaje: "Te voy a extrañar"

La salida de la Selección Colombia del Mundial sigue dando de qué hablar entre los propios jugadores, sobre todo por lo duro que fue perder en octavos de final contra Suiza en la tanda de penales.

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Uno de los más mencionados ha sido Jáminton Campaz, quien recibió muchas críticas en redes después de fallar una opción de gol muy clara en los últimos minutos del encuentro.

Tras la derrota, el jugador compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde se refirió a la selección Colombia y su paso en el Mundial 2026.

Asimismo, se refirió a los mensajes con amenazas e insultos que ha estado recibiendo contra él y su familia.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Juan Fernando Quintero: “Vamos arriba mi negro te amo y te voy a extrañar”.

Dicha respuesta generó todo tipo de reacciones y especulaciones sobre su continuidad con la Selección Colombia.

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

'La Sele', como también se le conoce al combinado colombiano de fútbol, ha clasificado a siete Mundiales en su historia.

Por su parte, el equipo apodado "Nati" (diminutivo de Selección Nacional) se ha metido al magno evento deportivo en 13 ocasiones.