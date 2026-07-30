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Jueves, 30 de julio de 2026
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Ucrania

Presidente Zelenski alerta sobre la escasez de misiles antiaéreos tras ataques rusos que dejan varios muertos en Ucrania

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
El presidente reiteró su petición a los aliados de Ucrania para que suministren a Kiev los misiles que faltan en su sistema de defensa aérea.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a sus aliados que envíen más misiles antibalísticos después de que Rusia lanzara 74 misiles y 284 drones contra su país durante la noche, causando ocho muertos.

"Este acto de terror ruso demuestra una vez más que la protección contra la amenaza de los misiles rusos es fundamental", declaró Zelenski, añadiendo que Ucrania se enfrenta a una "crítica escasez de misiles de defensa aérea por parte de nuestros socios".

Zelenski había advertido de una "alta probabilidad" de que Rusia llevara a cabo durante la noche un ataque masivo. "Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se produzca esta noche", afirmó en una publicación en X.

"Por favor, en todas las regiones de Ucrania, presten atención hoy a las alertas de ataque aéreo y manténganse a salvo", agregó.

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Asimismo, reiteró su petición a los aliados de Ucrania para que suministren a Kiev los misiles que faltan en su sistema de defensa aérea.

"En primer lugar, esto concierne a Estados Unidos y a aquellos socios que tienen misiles Patriot y pueden proporcionarlos para apoyar nuestra defensa", dijo.

El mandatario se reunió el martes con su homólogo norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro durante el cual mencionaron la posibilidad de que Ucrania produzca interceptores Patriot, vitales para la defensa antiaérea de Kiev.

A principios de julio, Trump ya había expresado su voluntad de autorizar a Ucrania a producir estos misiles tierra-aire, en un momento en que Rusia intensificaba sus ataques con misiles balísticos.

Solo los sistemas norteamericanos Patriot son capaces de derribarlos, pero Ucrania carece de misiles interceptores PAC-3. Esa escasez se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

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