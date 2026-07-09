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Jueves, 09 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

julio 9, 2026
Por: Saúl Montes
Programa: El Informativo
Jarbas Barbosa dialogó con NTN24 sobre las acciones del organismo en Venezuela.

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, dialogó con NTN24 sobre las acciones del organismo en Venezuela para apoyar la emergencia ocasionada por los dos terremotos del 24 de junio.

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Según relató Barbosa, en territorio venezolano existe una oficina que cuenta con más de 50 personas que han trabajando con el Ministerio de Salud de Venezuela en temas como vacunación, control de brotes y otros aspectos relacionados con la salud.

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Sin embargo, con el doble terremoto, que ha cobrado la vida de más de 3800 personas, hay una necesidad importante de seguir apoyando al país latinoamericano para que salga de la crisis, por lo que se pide ampliar la capacidad de atención.

“Pero también que las personas con hipertensión, con diabetes tengan acceso a los medicamentos (...) Entonces es un pedido que hacemos a los socios, a los donantes, para que esa solidaridad se pueda traducir en un apoyo importante en este momento”, comentó.

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El director de la OPS subrayó que en este momento hay unas necesidades inmediatas para atender la crisis y garantizar la salud a las personas damnificadas que podrían verse afectadas por brotes.

“Garantizar el acceso de esas personas a servicios de atención primaria, pero tampoco olvidar a las personas con enfermedades crónicas”, añadió.

En cuanto a las estrategias de la OPS para garantizar que la ayuda sí llegue a los damnificados y no sea desviada por la corrupción, Barbosa aseguró que el organismo no transfiere fondos a ningún gobierno.

“Todos los fondos que la OPS moviliza de socios, de donantes, se transforman en equipos, medicamentos, procesos de adquisición de vacunas para que lleguen efectivamente a la población… lo hacemos rindiendo cuentas a todos los miembros”, detalló.

Los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejan hasta el momento más de 3.000 personas fallecidas y miles de heridos, así como decenas de miles sin vivienda.

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