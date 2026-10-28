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Consternación en España tras choque de dos trenes de alta velocidad: balance oficial y posibles causas

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Un nuevo accidente ferroviario enluta a España tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid - Sevilla, dejando decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Según los informes preliminares, el tren de Renfe que chocó por detrás al otro tren de Iryo se movilizaba a 100 kilómetros por hora, una velocidad inferior a la habitual superior que tienen permitido los trenes de alta velocidad en España.

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