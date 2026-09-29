María Corina Machado se pronuncia sobre retorno a Venezuela: "Estoy decidida a regresar a casa para estar al lado de nuestro pueblo"

María Corina Machado volvió a referirse a su eventual regreso a Venezuela y aseguró que está decidida a volver al país para acompañar a los venezolanos en un proceso de reconstrucción nacional.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz publicó este martes, 29 de septiembre, un mensaje en el que agradeció al senador norteamericano Rick Scott por su respaldo y destacó la importancia de que Venezuela avance hacia un escenario de elecciones presidenciales transparentes.

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“Estoy decidida a regresar a casa para estar al lado de nuestro pueblo y trabajar con todos los que estén listos para reconstruir nuestra nación”, señaló Machado en la publicación, difundida en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Machado sostuvo que una Venezuela “libre y democrática”, basada en elecciones presidenciales transparentes, responde a los intereses tanto de los venezolanos como de Estados Unidos y permitiría que millones de ciudadanos que se encuentran en el exterior puedan regresar al país.

“Estamos preparados y ansiosos por liderar este nuevo capítulo, forjando una alianza fuerte y duradera con Estados Unidos y el mundo libre”, agregó.

Cabe resaltar que el pronunciamiento se produjo después de que Rick Scott confirmara a NTN24 que ha conversado con funcionarios de la administración de Donald Trump sobre el posible regreso de Machado. El senador afirmó que considera importante que la dirigente pueda volver a Venezuela y continuar allí su actividad política. También señaló que funcionarios estadounidenses le indicaron que Machado tendría la posibilidad de regresar, aunque no podían garantizar su seguridad.

Asimismo, se hace énfasis en que el regreso de Machado se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la oposición venezolana en las últimas semanas. La dirigente permanece fuera del país desde hace aproximadamente nueve meses y su equipo ha reportado siete intentos fallidos de retorno durante este año, incluidos esfuerzos por vía marítima y aérea.

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Además, el pasado domingo se realizaron movilizaciones en varias ciudades de Venezuela para exigir el retorno seguro de Machado y reclamar un cronograma para nuevas elecciones presidenciales.

La situación también coincidió con el regreso a Venezuela de Claudia Macero, integrante del equipo de Machado, quien permaneció cerca de un año y medio en el exilio. Su llegada a Caracas fue presentada por Vente Venezuela como otro paso dentro del proceso para facilitar el retorno de dirigentes opositores.

Machado ya había asegurado días atrás que regresaría “muy pronto” y que las próximas semanas serían determinantes para el futuro político de Venezuela.