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Lunes, 12 de octubre de 2026
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Clan del Golfo

Contundente golpe al Clan del Golfo: capturan a alias ‘Caliche’ y otros tres presuntos integrantes señalados del asesinato de dos policías en Antioquia

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'Caliche' - Foto: Mindefensa
Captura de alias 'Caliche' - Foto: Mindefensa
Los operativos se llevaron a cabo en Betulia y Santa Fe de Antioquia. Los detenidos estarían vinculados al homicidio de los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ocurrido en noviembre de 2025.

Un nuevo golpe contra el Clan del Golfo fue reportado por las autoridades en Antioquia, donde fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias ‘Caliche’, señalado de desempeñarse como coordinador de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Defensa a través de su cuenta oficial en X, donde informó que los detenidos estarían vinculados al asesinato de los subintendentes de la Policía Nacional Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en el municipio de Betulia, Antioquia.

De acuerdo con la información oficial, la operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y permitió hacer efectivas las órdenes de captura en Betulia y Santa Fe de Antioquia.

Además de alias ‘Caliche’, las autoridades reportaron las capturas de tres personas conocidas con los alias de ‘Pachito’, ‘Valeria’ y ‘Lina’, quienes presuntamente harían parte de la misma estructura criminal.


Según el Ministerio de Defensa, alias ‘Caliche’ sería uno de los responsables de coordinar las acciones sicariales de esta subestructura del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Sin embargo, la responsabilidad de los detenidos en los hechos deberá ser establecida por las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones.

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A través de la publicación, la cartera de Defensa reiteró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública serán objeto de acciones para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

La captura de los cuatro señalados se conoce meses después de otro operativo contra integrantes del Clan del Golfo en Betulia. El 2 de mayo de 2026, la Policía Nacional informó sobre una acción realizada junto con el Ejército, en la que fueron neutralizados tres presuntos integrantes de esta organización, incluido alias ‘Caizamo’ o ‘El Indio’, señalado entonces como presunto responsable del homicidio de los dos subintendentes.

Con estos nuevos resultados, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del crimen de los uniformados y debilitar la capacidad operativa de las estructuras armadas que delinquen en el suroeste antioqueño.

El Ministerio de Defensa reiteró que continuará desarrollando operaciones contra los integrantes de organizaciones criminales y aseguró que quienes atenten contra la vida de los policías serán buscados para que respondan ante la justicia.

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