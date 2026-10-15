Cuatro líderes de disidencia de las FARC fueron capturados en Ecuador: son señalados de la muerte de 14 uniformados

Autoridades de Ecuador capturaron cuatro líderes del grupo armado criminal colombiano Comandos de la Frontera, una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, según informó el ministro de Interior, John Reimberg.

Este grupo terrorista está dedicado al narcotráfico y otras actividades ilegales opera en Perú y Ecuador, fronterizos con Colombia.

Además, está integrado por disidentes que rechazaron el infructuoso acuerdo de paz de 2016 con el grueso de la extinta guerrilla de las FARC.

"Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo", escribió Reimberg en la red social X.

"Capturamos a cuatro cabecillas", agregó.

Entre los detenidos están "alias Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, señalados por la investigación como integrantes de la estructura logística y operativa de esta organización", dijo el ministro.

El ministro señaló que los detenidos, cuya nacionalidad no precisó, son los presuntos responsables del asesinato de 14 militares y policías ecuatorianos en atentados registrados en la selva de la Amazonía.

Reimberg añadió que los capturados también estarían vinculados a otros 25 homicidios en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, limítrofes con Colombia y Perú.

"Presuntos responsables de hechos criminales que acabaron con la vida de 19 personas, incluidos nuestros 11 militares asesinados en Alto Punino y tres policías asesinados en Joya de los Sachas", explicó Reimberg.

Con apoyo militar y financiero de Estados Unidos, el gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene una guerra contra el crimen organizado.

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"A las familias de nuestros 11 militares y de nuestros tres policías asesinados: su sacrificio no será olvidado. El Estado no les da la espalda. Seguimos trabajando para que estos crímenes no queden en la impunidad", añadió.

Asimismo, el funcionario advirtió que en el Gobierno del presidente Daniel Noboa "no retrocedemos frente al terrorismo ni frente al crimen organizado. Aquí hay decisión política, hay una Policía comprometida y hay un Estado que va a enfrentar a estas estructuras criminales hasta desarticularlas".