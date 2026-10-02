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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Trump advirtió que atacaría con "gran fuerza" al régimen de Irán si el país está involucrado en el ataque al vuelo de Flydubai

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
Washington desplegó recientemente sistemas adicionales de defensa antimisiles Patriot en Arabia Saudita y Catar para ayudar a proteger instalaciones energéticas clave de una posible represalia iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró probable este jueves que Teherán esté implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel, y prometió que Irán sería "golpeado muy duro" si se determina su responsabilidad.

El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara.

Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para determinar si el incidente estaba relacionado con el terrorismo. El primer ministro israelí dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".

"Estamos trabajando en ello ahora mismo", dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si Irán estaba implicado en el incidente en el vuelo de Dubái a Tel Aviv.

Trump también prometió represalias si Irán fuera responsable del ataque: "Oh, serán golpeados muy duro, no se preocupen", afirmó.

El mandatario lanzó la amenaza al tiempo que Estados Unidos reforzó su dispositivo militar en la región.

Axios informó que Washington desplegó recientemente sistemas adicionales de defensa antimisiles Patriot en Arabia Saudita y Catar para ayudar a proteger instalaciones energéticas clave de una posible represalia iraní.

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El medio norteamericano también informó que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque se dirigían a Oriente Medio, donde podrían unirse a otros dos grupos de portaaviones estadounidenses ya presentes en la región.

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita comenzaron una investigación sobre los acontecimientos ocurridos en la cabina.

Riad señaló que el copiloto fue trasladado el jueves a los Emiratos Árabes Unidos acompañado por un "equipo de seguridad emiratí", y añadió que la pesquisa inicial muestra que atacó al capitán de la aeronave.

Trump elevó de nuevo el tono sobre las negociaciones estancadas con Irán. El mandatario declaró a la revista Time que era "posible" que pudiera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.

Los republicanos temen perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

La aprobación de Trump ronda los mínimos históricos debido a la guerra con Irán y a un aumento del costo de vida impulsado por los altos precios del petróleo.

"Al aniquilar a Irán, hemos creado paz en el mundo. Con Irán, no creo que jamás se pueda tener paz", advirtió Trump en las declaraciones reproducidas por Time.

El régimen de Irán asegura que mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz más de siete meses después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel.

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