La Corte Penal Internacional denuncia sanciones de EE. UU. como un ataque al Estado de derecho

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la institución y advirtió que quieren obstaculizar sus investigaciones y presionar a quienes colaboran con ella.

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“Es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional”, aseguró el tribunal en un comunicado, en el que igualmente alertó acerca de las consecuencias de las medidas para su funcionamiento independiente.

Las sanciones han sido anunciadas por la Administración del presidente Donald Trump y hacen parte de su campaña contra la CPI por sus investigaciones de Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Israel. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión al argumentar que Washington rechaza la jurisdicción del tribunal de ciudadanos norteamericanos y dirigentes políticos del país.

Las medidas restringen las transacciones con la Corte y su acceso a servicios financieros y tecnológicos de Estados Unidos. Según Associated Press, las empresas de Estados Unidos van a disponer de seis meses para poner fin a sus vínculos con la institución.

La CPI advirtió que las sanciones contemplan intimidar a sus funcionarios y a quienes cooperan con sus investigaciones. Además, solicitó a los países miembros que adopten medidas concretas para garantizar que pueda seguir con su mandato.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la decisión y la describió como un golpe a los esfuerzos internacionales para hacer justicia por crímenes graves. La Comisión Europea, por otra parte, afirmó que está dispuesta a tomar las medidas que se requieran para proteger el trabajo del tribunal.

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Los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido de igual forma expresaron su rechazo conjunto. Advirtieron que las sanciones pueden llegar a afectar las operaciones de la Corte, sus trabajadores y las personas que colaboran con ella.

La CPI, con sede en La Haya, fue creada por medio del Estatuto de Roma para investigar y juzgar crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Hoy día cuenta con 125 Estados parte.

Estados Unidos no hace parte del Estatuto de Roma y cuestiona la autoridad del tribunal sobre sus ciudadanos. Las nuevas sanciones aumentan la tensión entre Washington y los países que defienden la independencia de la justicia penal internacional.