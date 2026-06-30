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Martes, 30 de junio de 2026
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Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos rechaza decreto de Donald Trump sobre restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento

junio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Tribunal Supremo EE. UU. - Foto Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Tribunal Supremo EE. UU. - Foto Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Quienes impugnaron la orden de Trump argumentaron que viola el texto de la 14ª Enmienda de la Constitución.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el decreto del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, lo que dejó atrás una de las principales prioridades en la campaña del Gobierno contra la inmigración.

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Cabe resaltar que el fallo, por seis votos contra tres, supuso la segunda vez este año que el tribunal ha invalidado una iniciativa importante de Trump, tras su decisión de febrero de anular sus aranceles globales.

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Los magistrados confirmaron la decisión de una corte inferior que bloqueó el decreto de Trump, el cual ordenaba a las agencias no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus progenitores es ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal.

Quienes impugnaron la orden de Trump argumentaron que viola el texto de la 14ª Enmienda de la Constitución, que confiere la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos y están "sujetos a su jurisdicción".

Trump, que ha puesto a prueba en repetidas ocasiones los límites del poder presidencial en materia de política interior y exterior, firmó el decreto el año pasado, en su primer día de vuelta al cargo, como parte de un conjunto de medidas drásticas contra la inmigración legal e ilegal.

La Corte Suprema se pronunció sobre lo que significa ser ciudadano justo antes de la festividad del 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia en 1776.

Antes de la sentencia, algunos expertos habían estimado que la directiva de Trump podría afectar a la situación legal de hasta 250.000 bebés que nacen cada año y podría obligar a las familias de millones más a demostrar la ciudadanía de sus recién nacidos.

Un juez federal había bloqueado en julio del año pasado a nivel nacional la aplicación del decreto del presidente Trump.

El fallo se aplicó a los bebés nacidos el 20 de febrero de 2025 o después, cuyas madres estén en el país en situación irregular o de forma legal, pero con una visa temporal y cuyos padres no sean de Estados Unidos o residentes permanentes en el país.

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Dicho fallo ya había sido considerado como "una gran victoria" desde algunos sectores."Ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, tal como lo dispone la Constitución", afirmó en un comunicado Cody Wofsy, directivo de La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que presentó el caso.

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