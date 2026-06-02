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Martes, 02 de junio de 2026
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Aranceles

Estados Unidos acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y amenaza con imponerle aranceles del 25%

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU., Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU., Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Fotos: EFE
La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) anunció una audiencia pública el 6 de julio antes de su decisión final.

Estados Unidos acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%, aunque con exenciones.

La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) anunció una audiencia pública el 6 de julio antes de su decisión final.

El USTR "ha propuesto medidas de respuesta para que sean comentadas por el público, mientras que Estados Unidos continúa dialogando de manera intensiva con Brasil para buscar una solución", explicó el comunicado, difundido en la noche del lunes.

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Washington, que tiene varios contenciosos comerciales de larga fecha con Brasil, abrió una investigación bajo la sección 301 de su Ley Comercial de 1974.

"Durante el último año, el presidente [Donald] Trump y yo hemos mantenido varias reuniones constructivas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su gabinete, las cuales se han intensificado en las últimas semanas", declaró el jefe del USTR, Jamieson Greer.

"Sin embargo, seguimos manteniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver los problemas identificados en esta investigación", indicó.

Estados Unidos aplicó aranceles a Brasil como a todos sus socios en abril del año pasado.

Luego, ante el impacto inflacionario, Trump anunció en noviembre exenciones a productos agropecuarios como el café, la carne de res o los tomates.

En el rubro de comercio digital, Washington acusa a tribunales brasileños de haber emitido "órdenes secretas" dirigidas a empresas estadounidenses como X, Meta y Google para que suspendan "ciertos contenidos políticos y perfiles de residentes estadounidenses, a veces a nivel mundial".

Brasil mantuvo una pugna en especial con el multimillonario Elon Musk y su red social X, a la que acusa de haber difundido falsas noticias, incumplir órdenes judiciales y atentar contra instituciones públicas.

El magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes abrió en 2024 una investigación contra el empresario "por obstrucción de la justicia" y otros delitos, aunque en marzo de este año un juez brasileño ordenó archivar la investigación.

"Los tribunales brasileños también han responsabilizado económicamente a las empresas estadounidenses de redes sociales por no cumplir estas órdenes", añade el texto.

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El USTR también acusa a Brasil de "perjudicar injustamente a empresas estadounidenses que participan en servicios de pago electrónicos competidores".

Brasil cuenta con su propio sistema de pagos electrónicos instantáneo, Pix, muy popular en el país.

La lista de presuntas violaciones comerciales también incluye la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, o las supuestas prácticas comerciales favorables a México o India, en detrimento de intereses estadounidenses.

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