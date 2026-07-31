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Viernes, 31 de julio de 2026
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DANE

El desempleo en Colombia cayó al 8,0% en junio y alcanza su nivel más bajo en ocho años: Medellín lidera las mejores cifras

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Desempleo en Colombia- Foto: ilustración Canva
Desempleo en Colombia- Foto: ilustración Canva
Según el reporte más reciente del DANE, el mercado laboral sumó 706.000 nuevos empleos impulsados por los sectores de alojamiento, construcción y transporte.

El mercado laboral de Colombia registró un importante avance al cierre del primer semestre. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación nacional para el mes de junio de 2026 se ubicó en el 8,0 %.

Esto representa una caída de 0,5 puntos porcentuales frente al 8,6 % reportado en el mismo periodo de 2025 y se convierte en la cifra más baja para este mes en los últimos ocho años.

El dinamismo laboral se reflejó en la incorporación de 706.000 nuevos ocupados, alcanzando un crecimiento anual del 3,0 %. La tasa de ocupación subió del 58,4 % al 59,4 %, mientras que la población desocupada disminuyó en 87.000 personas.

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El repunte en la generación de puestos de trabajo estuvo liderado por el sector de alojamiento y servicios de comida (+289.000 ocupados), seguido de la construcción (+146.000) y el sector de transporte y almacenamiento (+145.000). En contraste, las industrias manufactureras registraron la mayor pérdida de empleo, con 125.000 puestos menos respecto a junio del año anterior.

Pese a las cifras positivas en la contratación, la informalidad laboral sigue siendo el principal reto estructural del país, manteniéndose sin variaciones significativas en un 55,1 % a nivel nacional.

En las zonas rurales y centros poblados, este indicador escaló hasta el 84,1 %, mientras que en las 13 principales ciudades cayó al 41,0 %. En el plano territorial, el comportamiento del mercado de trabajo evidenció profundas brechas.

Según DANE, las ciudades con el menor desempleo fueron Medellín y su área metropolitana (7,1 %), seguidas por Pereira (7,2 %) y Villavicencio (7,9 %). Por otra parte Quibdó registró el indicador más alto con un alarmante 23,3%, seguida de Cartagena (13,2 %) e Ibagué (12,8 %).


El informe del DANE también ratifica que las mujeres y los jóvenes continúan enfrentando mayores barreras de acceso al trabajo. En junio, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 9,9 %, frente al 6,6 % registrado en hombres (una brecha de 3,3 puntos porcentuales).

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En cuanto a la población joven, el desempleo en el trimestre móvil abril-junio se ubicó en 14,7 %, cifra que casi duplica la media nacional y que en ciudades como Quibdó alcanzó picos del 33,9 %.

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