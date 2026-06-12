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Viernes, 12 de junio de 2026
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Donald Trump

Cruce de versiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán sobre acuerdo para poner fin al conflicto

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El presidente Donald Trump criticó al régimen por las versiones expúestas en medios aliados de los ayatolás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que la versión que Teherán ha dado sobre el acuerdo para detener la guerra no es la que se acordó, e insistió en que Teherán desmantelaría su programa nuclear.

Ambas partes presentaron versiones radicalmente diferentes del acuerdo propuesto. Incluso, Teherán insistió en su derecho a enriquecer uranio y a mantener el control sobre el estrecho de Ormuz.

"Los términos que Irán filtró a las noticias falsas NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito", dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

"Lo que dijeron, incluyendo su débil y patética declaración sobre haber llegado a un acuerdo, no tiene nada que ver con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar", añadió Trump.

"¡Más les vale espabilar, y rápido!", dijo Trump en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que los iraníes habían aceptado cinco puntos clave del acuerdo.

"Esto es lo que han acordado. Es un acuerdo basado en el rendimiento", declaró el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

El material nuclear de Irán será destruido y retirado, y su programa nuclear será desmantelado en virtud del acuerdo, dijo el funcionario.

Los fondos congelados de Irán no serán liberados hasta que se cumplan las condiciones: el estrecho de Ormuz estará abierto; e Irán no financiará a grupos terroristas, añadió el funcionario.

Sin embargo, la agencia de noticias oficial de Teherán, IRNA, afirmó que despojar a Irán de su material nuclear enriquecido ni siquiera estaba sobre la mesa, mientras que insistiría en controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Tras la firma de un memorando de entendimiento inicial, la agencia IRNA informó que Irán y Estados Unidos mantendrían 60 días de conversaciones y que "se hará hincapié en el derecho de Irán a enriquecer uranio y en la retención del material enriquecido... con vistas a su inclusión en el acuerdo final".

Trump declaró el jueves que ambas partes habían alcanzado un "gran acuerdo" que se firmaría en Europa este mismo fin de semana. Teherán afirmó que aún no se había concretado nada.

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