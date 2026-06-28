¿Por qué policías y militares en México no reciben atención psicológica pese a que la ley lo exige?

El equipo de Meganoticias obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Salud 2026 por el especial "Seguridad Bajo Estrés, Policías, Militares y Atención Psicológica", un trabajo que expone la falta de atención psicológica a las fuerzas de seguridad en México, pese a estar establecida por ley desde hace más de una década.

El reportero Andrés Solís, ganador del reconocimiento, explicó que "lo primero que pasa es no sabemos qué va a pasar. Literal salen a la calle y no saben si van a regresar a su casa, si va a ser la última vez que van a ver a su familia".

Este miedo constante genera ansiedad, estrés y otras afectaciones emocionales en los elementos de seguridad.

La investigación reveló una enorme opacidad por parte del Estado mexicano respecto al registro de casos de estrés postraumático entre las fuerzas de seguridad.

"Hay un vacío enorme en cuanto a los casos de estrés postraumático entre las fuerzas de seguridad y si a nivel federal no lo teníamos en los municipios, en las policías estatales, menos", dijo Ernesto Santillán, coordinador de la Unidad de Investigación de Meganoticias.