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Sinner vengó la derrota del Australian Open y buscará coronarse en Wimbledon para igualar reciente marca de Nadal y Djokovic

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
jannik sinner Finalista de wimbledon -Foto: EFE
jannik sinner Finalista de wimbledon -Foto: EFE
El vigente campeón de Wimbledon Jannik Sinner, número 1 del ranking, buscará revalidar el título obtenido en 2025.

El tenista italiano Jannik Sinner vengó la derrota del Australian Open tras vencer a Novak Djokovic en una de las semifinales de Wimbledon y buscará coronarse en este torneo para igualar una reciente marca de Nadal y de su rival de este viernes en pista.

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Sinner es el primer número uno del mundo en llegar a la final de singles masculino en ediciones consecutivas desde que el propio serbio lo hiciera en 2019-2021 ya que en el 2020 no se disputó el torneo por la pandemia.

Además consiguió su victoria 26 en Londres. Sólo tres jugadores han conseguido más victorias de sus primeros 30 partidos en este evento. John Newcombe, Boris Becker y Bjorn Borg con 27 cada uno.

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Tras haber derrotado a Novack Djokovic dijo: “Es tan increíble verlo todavía jugando a este tipo de nivel, y el partido que jugó con Felix (Auger-Aliassime)... Lo estaba viendo, a un nivel muy alto. Es una verdadera inspiración para todos nosotros y también para la generación más joven. Cuánto puede hacer una buena mentalidad por tu cuerpo y tu mente también. Para mí, es una verdadera inspiración. Verlo y tener el honor de jugar contra él, sentir la presión contra él”.

Estos partidos, con suerte, pueden ayudarme para el futuro. Eso es todo. Cada partido es diferente y tiene su propia historia. No miraría mucho los enfrentamientos directos. Creo que cada partido es diferente. Tengo mucha suerte de jugar contra Novak", afirmó.

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Sobre su victoria declaró que “sabía que necesitaba subir el nivel” ya que es el número 1 y es de los seis que derrotaron dos o más veces a Nole en césped junto a Tommy Hass, Rafael Nadal, Tomas Berdych, Andy Murray y Carlos Alcaraz.

Ganó 20 de sus 21 últimos partidos contra el top 10 y su récord desde marzo es de 36 a 1, donde la única derrota fue con Juan Manuel Cerundolo en Roland Garros.

Se viene Alexander Zverev que ganó en la otra llave 7-6, 6-2 y 6-4, frente a Arthur Fery. Sinner no pierde ante el alemán desde el US Open del 2023

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