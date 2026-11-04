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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Sistema Patria

"Bono de Desarrollo Humano": la estafa que circula con la promesa de entregar hasta 1.400 dólares a través del 'Sistema Patria' en Venezuela

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Persona codificando un ordenador y un teléfono móvil simultáneamente - Foto de referencia: Pexels
Persona codificando un ordenador y un teléfono móvil simultáneamente - Foto de referencia: Pexels
El propósito de los delincuentes es conseguir datos sensibles, como números de cédula, contraseñas y credenciales bancarias, para utilizarlos de manera indebida.

Una supuesta bonificación denominada "Bono de Desarrollo Humano", que promete entregar hasta 1.400 dólares a través del Sistema Patria, ha comenzado a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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No obstante, según reportes, se trata de una estafa digital diseñada para engañar a los usuarios y obtener información personal.

La modalidad consiste en difundir imágenes y anuncios falsos que ofrecen un pago elevado en moneda extranjera, acompañados de enlaces que redirigen a páginas fraudulentas.

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El propósito de los delincuentes es conseguir datos sensibles, como números de cédula, contraseñas y credenciales bancarias, para utilizarlos de manera indebida.

Ante esta situación, funcionarios de Miraflores recuerdan que la Plataforma Patria no anuncia este tipo de beneficios mediante enlaces externos.

Asimismo, reiteran que la plataforma "no solicita información personal a través de WhatsApp o redes sociales".

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Las notificaciones oficiales sobre la asignación de bonos se realizan mediante la aplicación veMonedero o mensajes de texto enviados desde el número corto 3532.

Por ello, se recomienda a los usuarios evitar abrir enlaces sospechosos y no compartir sus datos personales.

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