Asciende a 3.899 el número de víctimas fatales tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, de momento, reporta 3.899 decesos.

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De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado más de 16.740 heridos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

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Tras la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la "zona cero". Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos y colapso estructural.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.