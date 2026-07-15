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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Desoladora evidencia: cámara de seguridad instalada en una vivienda graba el impacto del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Fotos: X
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Fotos: X
En el audiovisual se ve cómo los movimientos telúricos hacen que varias paredes de la estructura se derrumben.

En las últimas horas, usuarios en redes sociales compartieron un nuevo video de una vivienda que muestra el impacto del doblete sísmico que enlutó a Venezuela.

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En el audiovisual se ve cómo los movimientos telúricos hacen que varias paredes de la estructura se derrumben.

Asimismo, en medio de los fuertes temblores, dos perros logran escapar, aparentemente ileso, del paso del fenómeno natural.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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