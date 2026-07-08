FIFA abrió investigación por los presuntos insultos racistas que recibió el reconocido streamer Speed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde

En las últimas horas se ha dado un nuevo presunto caso de racismo contra el famoso streamer norteamericano Speed durante el encuentro al que asistió entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial de 2026.

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Según se conoció, la FIFA ha iniciado una investigación por unos presuntos insultos racistas que habría recibido el streamer tras mostrar su apoyo a la selección de Cabo Verde.

Durante su transmisión en vivo en el partido, en el que la 'albiceste' ganó 3-2, se ve cuando un hombre le grita algo por llevar puesta la camiseta de los 'Tiburones Azules'.

Sin embargo, en redes se hicieron virales más videos del momento en el que se escuchan a varios hinchas argentinos gritarle, mientras hacen gestos discriminatorios: "A casa, a casa, negro. Tomátela, maric*n. A tu casa, a tu casa".

Según otros videos una mujer le habría gritado durante la transmisión en vivo que se fuera a "llorar al zoológico" tras la derrota de Cabo Verde ante los campeones del mundo.

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Ante esto, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que está investigando los insultos racistas contra el streamer.

El ente rector de fútbol en el mundo comentó en su comunicado que: "La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad".

Además, afirmó que ya inició la investigación y remarcó que el Mundial es una celebración de "la unidad, la diversidad y el respeto" en un torneo que "reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo", por lo que resaltó que cualquier persona que se comporte de manera contraría a esos valores "no es bienvenida en nuestro deporte".