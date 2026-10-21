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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Protestas en Venezuela
Programa: La Mañana

Las exigencias (completas y claras) de las marchas convocadas por Vente Venezuela en el mundo

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Las concentraciones y marchas promovidas por el partido de María Corona Macaado, Vente Venezuela, tienen como exigencias, además, los siguientes puntos: 1. El regreso de María Corina Machado a Venezuela con garantías jurídicas y de seguridad personal. 2. A fijación de un cronograma electoral que conduzca a comicios en 2027, con verdaderas condiciones de libertad y transparencia, con depuración del sistema y del poder electoral. 3. La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, la más reciente cifra de presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal, es de 322, este dato es con corte al pasado 5 de octubre.

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