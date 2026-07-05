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Domingo, 05 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Muchos de esos presos perdieron a sus familiares en los terremotos, imagínate la incertidumbre que hay”: exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Los presos políticos están sufriendo de ansiedad no solamente por el encierro y las torturas, sino por la falta de información sobre lo que ha pasado tras el terremoto en el país.

El terror de la incertidumbre, es lo que viven los presos políticos en Venezuela por el hecho de estar tras las rejas de manera injusta y en precarias condiciones y como si fuera poco, soportar la angustia tras el doblete sísmico que vivió Venezuela hace 11 días.

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El fuerte Guaicaipuro es uno de los centros de reclusión del régimen donde hay 46 presos políticos entre civiles y militares que permanecen bajo condiciones extremas de aislamiento y tortura, en el estado Miranda.

Muchos de ellos perdieron a sus familiares en La Guaira y hoy no tienen información clara, mientras aguardan con impotencia y ansiedad.

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En La Tarde de NTN24 se conectó el expreso político y exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila, quien estuvo en el centro penitenciario Guaicaipuro apoyando a los familiares de estos privados de la libertad, para brindarles ayuda con insumos básicos y de primera necesidad ante el evidente abandono del régimen venezolano.

El invitado contó lo que habló con los familiares de algunos presos políticos: “Hablamos con los familiares y la esposa del teniente Pedro Jiménez y la hermana del sargento Miguel Plaza, quien está muy enfermo y no tiene asistencia médica y nos dijeron que hay un estado de ansiedad por no saber que es lo que pasa afuera, lo que llamamos la tortura de la incertidumbre”.

Además, preguntó cómo vivieron el terremoto: “Muchos de esos presos perdieron a sus familiares, imagínate la incertidumbre que hay. Yo hablé con uno de los custodios y les pregunté que qué había pasado el día del terremoto y me respondió que fue algo extraordinario, cuando le pregunté por los presos me dijo comenzaron a gritar y tuvimos que abrirles la celda y no solo pasa en Guaicaipuro, pasa en Rodeo y en los demás centros penitenciarios”.

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