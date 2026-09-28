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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

De la diplomacia a maletas con droga: venezolanos detenidos en Madrid eran funcionarios del régimen

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas se dio otra demostración de los nexos del régimen venezolano con el narcotráfico tras la detención de dos ciudadanos venezolanos con 50 kilos de cocaína en el aeropuerto de Madrid. Según informó el diario El Mundo de España, los detenidos desempeñaban funciones en la Embajada de Venezuela en España, lo que ha puesto nuevamente en el foco internacional las conexiones del gobierno venezolano con el narcotráfico.

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